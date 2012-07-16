Податківці Житомирської області збільшили перерахування до зведеного бюджету на 23,8%

Усічні-червніподатківціЖитомирськоїобластізбільшилиперерахуваннядо зведеного бюджетуна 23,8% (на 275млн грн) порівняноаналогічнимперіодомминулогороку,перерахувавшипонад 1,5млрд грн.



Про цекореспондентуУНІАНповідомиливДПСвЖитомирськійобласті.



Запідсумкамисічня-червня цьогороку до державногобюджету перераховано660 млн грн, щона 26% (на 116,5млн грн) більше,ніжза1півріччяминулогороку.



До місцевих бюджетівобластівсічні-червні 2012року перераховано664,9 млн грн, щона22% (на 119,5млн грн) більше,ніж усічні-червні 2011року.

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