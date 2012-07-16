Центробанки України і Китаю розробляють механізм реалізації угоди своп

НаціональнийбанкУкраїна(НБУ)і НароднийбанкКитаю (НБК) розробляютьмеханізмреалізаціїпідписаної двосторонньої угодипро валютнийсвопдлявалютгривня/китайськийюань.



"ЗаразНаціональнийбанкУкраїни разомз НароднимбанкомКитаюопрацьовуємеханізмиреалізаціїцієї угоди",- йдетьсявповідомленніпрес-службиНБУ.



ЯкповідомлявУНІАН, учервні 2012року НаціональнийбанкУкраїниі НароднийбанкКитаювПекініпідписалитрирічнувалютнуопераціюсвопназагальнусуму 15млрд юанів(2,36млрд дол.)



Крімтого, Нацбанкзаявивпро намірпідписатиподібніугоди зцентробанкамиРосії таБілорусі.

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