Центробанки України і Китаю розробляють механізм реалізації угоди своп
12:59, 16 липня 2012Фінанси
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НаціональнийбанкУкраїна(НБУ)і НароднийбанкКитаю (НБК) розробляютьмеханізмреалізаціїпідписаної двосторонньої угодипро валютнийсвопдлявалютгривня/китайськийюань.
"ЗаразНаціональнийбанкУкраїни разомз НароднимбанкомКитаюопрацьовуємеханізмиреалізаціїцієї угоди",- йдетьсявповідомленніпрес-службиНБУ.
ЯкповідомлявУНІАН, учервні 2012року НаціональнийбанкУкраїниі НароднийбанкКитаювПекініпідписалитрирічнувалютнуопераціюсвопназагальнусуму 15млрд юанів(2,36млрд дол.)
Крімтого, Нацбанкзаявивпро намірпідписатиподібніугоди зцентробанкамиРосії таБілорусі.
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