Нацбанк в першому кварталі перерахував до держбюджету 2,4 млрд грн

Національний банк Україна (НБУ) у першому кварталі 2012 року перерахував до держбюджету 2,4 млрд грн.



Про це йдеться у Висновках Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2012 року.



"Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України", становили 2,4 млрд грн, тоді як в січні-березні минулого року таких надходжень не було, оскільки перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за четвертий квартал 2010 року перераховано Національним банком до державного бюджету в грудні 2010 року", - йдеться в документі.



Як повідомляв УНІАН, відповідно до Закону "Про Національний банк України", 50% свого прибутку НБУ повинен направляти в свої резерви доти, поки їх сума не буде рівною 10% обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацбанку. Інша половина прибутку спрямовується до держбюджету в наступному за звітним році.



Після формування загальних резервів у зазначеному розмірі, прибуток в повному обсязі підлягає перерахуванню до держбюджету України.



Відповідно до консолідованої звітності Нацбанку, станом на 31 грудня 2011 року його прибуток становив 14,553 млрд грн, зобов'язання - 336,908 млрд грн, загальні резерви - 2,549 млрд грн, резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів - 90,360 млрд грн, резерви переоцінки основних коштів - 4,085 млрд грн.



Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік", НБУ зобов'язаний перераховувати до держбюджету кошти щоквартально на загальну суму не менш ніж 9,6 млрд грн.



У 2011 році НБУ перерахував до держбюджету перевищення кошторисних доходів над витратами в сумі 11,898 млрд грн, в 2010 році загальні перерахування НБУ стеновили 15,547 млрд грн.