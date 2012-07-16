Міжбанк понеділка: закриття торгів - 8,0870/8,0930 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0865/8,0935, на 12:00 ціни піднялися 8,0935/8,0970. На час закриття торгів цінові рівні знизилися 8,0870/8,0930 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2478/82, на час закриття ціни знизилися 0,2471/75. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.6575 (-0.0350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2227/29, а на 15:00 знизилися 1,2187/89. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,8850/9,8950, на 12:00 ціни пішли вгору 9,8900/9,8980. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали 9,8545/9,8655.