Китайські кредити принесуть Україні додаткові проблеми - експерт

Кредити, які Україна залучила і має намір залучити у Китаю, принесуть країні більше проблем, ніж користі, вважає фінансовий аналітик Ерік Найман.

«На поточний момент залучення кредиту Китаю, на мій погляд, швидше, породить нові проблеми. Він не дає кредит грошима, ми грошей не побачимо. У нас буде щось побудовано, за це ми платитимемо тіло кредиту і відсотки протягом деякого часу», - сказав він.

За словами Е.Наймана, вся справа в корумпованості економіки України, а відповідно, практично відсутність фінансової дисципліни.

«Висококорумповані країни, на жаль, відрізняються тим, що під час будівництва великих інфраструктурних об'єктів, як правило, ніхто не рахує ефективність інвестицій. Відбувається елементарне розбазарювання», - зазначив експерт.

Е.Найман вважає, що ефективність китайських кредитів була б набагато вищою, якби ці кошти надавалися українському приватному сектору.

«Україна на сьогодні не готова. Україні, звичайно, вигідно зараз залучати інвестора з-за кордону - це і приплив валюти, нових технологій, які ми не можемо згенерувати, - але краще це робити на приватному рівні з певною підтримкою держави», - сказав експерт.

У свою чергу керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський відзначив, що потрібно змиритися з тим, що Україна ніколи не зможе модернізувати свою економіку без залучення позикового капіталу, оскільки в «країні грошей недостатньо, і вони генеруються не тим способом і не в тих масштабах».

Що стосується кредитів Китаю, то, за словами експерта, дані кредити визначаються політикою, яку проводить Китай протягом вже 10 років.

«Китай на сьогоднішній день виступає дуже активним інвестором і країною, яка надає кредити не тільки таким країнам, як Україна, але й розвиненим країнам», - сказав І.Бураковський.

При цьому він зазначив, що основною метою такого кредитування є збільшення експорту китайської продукції.

«Безумовно, мова йде про зв'язані кредити. Мова йде про те, що кредитування Китаю пов'язане з покупкою китайських товарів, - підкреслив експерт. - Це нормальна політика з боку Китаю щодо просування своїх економічних інтересів».

В цілому він вважає, що кредит - це нормальна форма співпраці, і головне, щоб було забезпечено якісне технічне обслуговування таких кредитів, щоб вони не стали для країни тягарем.

«Кредит - це нормальна форма співпраці. Далі виникає питання, як ми робимо технічне завдання, як ми робимо техніко-економічне обґрунтування цього проекту, як ми його реалізуємо, і все, що з цим пов'язано», - сказав І.Бураковський.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Держбанк розвитку КНР підписали угоду, що передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

На початку липня ц.р. Верховна Рада України дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю.

В кінці червня ц.р. Національний банк України та Народний банк Китаю підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол).