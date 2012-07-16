УЄФА на Євро-2012 заробив майже 1,4 млрд євро

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) під час фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу заробив 1,383 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентації УЄФА про підсумки Євро-2012, яку було оприлюднено сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, УЄФА заробив 815 млн євро на продажі прав на телетрансляцію матчів чемпіонату, 22 млн євро – на послугах односторонньої трансляції, 315 млн євро – на спонсорській підтримці та продажу ліцензій, 101 млн євро – на продажу пакетів гостинності та 130 млн євро – на квитках на матчі.

Цьогорічний чемпіонат Європи став найуспішнішим для УЄФА за останні 8 років. За даними презентації, за результатами Євро-2004 УЄФА заробив 853 млн євро, а за результатами Євро-2008 – 1,351 млрд євро.

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