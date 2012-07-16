З початку року Мінфін погасив за зобов'язаннями 44 млрд грн

Міністерство фінансів України з початку року погасило за зовнішніми і внутрішніми зобов'язаннями 44 млрд грн. Про це повідомила УНІАН прес-служба Мінфіну з посиланням на директора Департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Галину Пахачук.

“На сьогодні (з початку року) Міністерство фінансів погасило на зовнішніх і внутрішніх ринках 44 мільярди гривень”, - сказала Г.Пахачук.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує здійснити запозичення для фінансування державного бюджету в 2012 році на рівні 98,5 млрд грн, з яких 61 млрд грн, - внутрішні, 37,5 млрд грн - зовнішні.

За даними Державної казначейської служби, державні запозичення на внутрішньому ринку в січні-червні п.р. становили 48,712 млрд грн (зовнішні запозичення були відсутні). Витрати з обслуговування держборгу становили 11,554 млрд грн (внутрішнього державного боргу - 7,886 млрд грн, зовнішнього - 3,668 млрд грн), з погашення - 32,110 млрд грн (у т.ч. внутрішнього держборгу - 18,491 млрд грн, зовнішнього - 13,619 млрд грн).