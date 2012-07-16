Перспективи плану щодо зовнішніх запозичень залишаються сумнівними - експерт

Перспективи запланованих зовнішніх запозичень для Міністерства фінансів України залишаються сумнівними.

Про це йдеться в огляді ринків, підготовленому аналітиками «ІНГ Банк Україна».

«Перспективи запланованих зовнішніх запозичень залишаються сумнівними... Інвестори, як і раніше, уникають ризикових активів на користь облігацій країн з більш безпечним макросередовищем. У 3 кв. ми очікуємо, що уряд продовжить покладатися на внутрішній ринок, а також потенційно може залучити нові двосторонні кредити від міжнародних банків. Таким чином, ми вважаємо, що короткострокові ризики невиконання зобов'язань за суверенними зобов'язаннями залишаються низькими», - йдеться в огляді.

Згідно з планом запозичень на третій квартал 2012 р., уряд повинен залучити 18 млрд грн (18% від річної суми запланованих запозичень) для виконання боргових зобов'язань у розмірі 18,9 млрд грн.

«Уряд знову більше задіює внутрішній ринок, а плани щодо зовнішніх запозичень поки залишаються невизначеними», - констатують аналітики.

Згідно з планом, за сприятливих умов уряд може залучити 8 млрд грн, або 44,4% від загальної суми на зовнішніх ринках, при цьому можливими джерелами зовнішніх позик вказуються МВФ, Світовий банк, ЄС, двосторонні кредити і єврооблігації.

Згідно з документом, міністерство продовжує дотримуватися політики залучення коштів, головним чином, за допомогою середньо- і довгострокових інструментів, які повинні скласти 89% від запланованої суми, у той час як на частку короткострокових інструментів заплановано лише 2 млрд грн.

«Ми вважаємо, що, незважаючи на істотне зниження активності на останніх аукціонах з продажу облігацій, міністерство зможе зібрати заплановану суму на внутрішньому ринку (навіть якщо доведеться залучати всю суму тільки за рахунок внутрішнього ринку)», - йдеться в огляді.

У 2-му кв. 2012 р. на внутрішньому ринку було залучено 26 млрд грн, що становить 78% від запланованої суми. План на квартал не був виконаний головним чином тому, що уряд вирішив не виходити на зовнішні ринки у зв'язку з несприятливими умовами, і, натомість, залучив 1,7 млрд дол. на внутрішньому ринку.

«Навіть незважаючи на рішучість Мінфіну лише мінімально використовувати короткострокові облігації і відсутність ринкового попиту на гривневі облігації останнім часом, запланована сума може бути залучена за допомогою випуску валютних облігацій та продажем середньострокових гривневих паперів. Уряд, як і раніше, планує розширити перелік боргових інструментів шляхом пропозиції валютних облігацій населенню вже цієї осені», - резюмують аналітики «ІНГ Банк Україна».