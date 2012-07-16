Ймовірність різкого погіршення восени ситуації в Україні становить 30% - експерт

Різке погіршення економічної ситуації в Україні восени поточного року може відбутися з ймовірністю 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив фінансовий аналітик Ерік Найман на прес-конференції на тему: «Економічні показники України за перше півріччя 2012 року» в понеділок.

«Із ймовірністю 10% відбудеться помітне поліпшення, з імовірністю 60% все залишиться приблизно так, як зараз, тобто це тендітна стабільність. Деякі коригування відбудуться, але вона не матиме істотного негативного впливу. І з ймовірністю приблизно 30% відбудеться різке погіршення ситуації в економіці», - сказав Е.Найман, відповідаючи на питання журналістів про те, чи варто очікувати погіршення економічної ситуації в країні восени.

У свою чергу керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський був оптимістичнішим, відзначивши, що швидше за все економічна ситуація суттєво не зміниться, при цьому за підсумками року Україна, можливо, матиме позитивну динаміку валового внутрішнього продукту.

«Я б ризикнув сказати, що у нас зберігається позитивна динаміка валового внутрішнього продукту, але те що у нас триває друга хвиля накопичення проблем - це також факт», - сказав експерт.

У той же час він зазначив, що на сьогодні не потрібно шукати відповідь на питання, буде чи не буде загострення кризи в Україні, а потрібно визначитися, «скільки ще в такому напівреформованому стані, з великими ризиками, з волатильністю, невизначеністю і так далі, така економічна модель буде існувати».

Також обидва експерти вважають, що українська економіка залишається дуже вразливою до зміни ситуації на світових ринках.

«Ми повинні чітко розуміти, що у великій мірі перед тими коливаннями, які відбуваються на світових економічних ринках, ми безсилі з усіма відповідними наслідками», - сказав І.Бураковський.

За словами Е.Наймана, ситуація в економіці також багато в чому буде залежати від того, «чи вдасться владі утриматися від соціального популізму перед виборами і не занадто сильно включати друкарський верстат».