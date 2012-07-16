МВФ понизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд у понеділок, 16 липня, понизив прогноз зростання світової економіки у 2012 році до 3,5% з попередньої оцінки в 3,6%, а в 2013 році – до 3,9% з 4,1% у зв'язку з продовженням боргової кризи у Європі і охолодженням економік Китаю та Індії, йдеться у повідомленні Фонду.

Фонд не повідомляє про зміну прогнозу економічного зростання України, але говорить про те, що зберіг очікування зростання економік країн СНД у 2012 році на рівні 4,1%. На 2013 рік МВФ погіршив цей прогноз до 4,1% з 4,2%.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Фонд погіршив прогноз збільшення валового внутрішнього продукту України до 3% з 4,8%. У 2013 році збільшення українського ВВП очікується на рівні 3,5%. Інфляція у 2012 році очікується Фондом на рівні 7,9%, а в 2013 році - 5,9%.

Раніше в поточному місяці голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард назвала ситуацію у світовій економіці «глобальною кризою» і пообіцяла понизити прогноз Фонду щодо глобального економічного зростання через слабкий приплив інвестицій і високе безробіття.

За її словами, зниження темпів економічного зростання торкнулося як розвинених економік світу, так і лідерів країн, що розвиваються, – Китаю, Індії і Бразилії.