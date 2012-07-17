Moody's знизило рейтинги 13 італійських банків. Серед них - UniCredit

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило у понеділок рейтинги 13 італійських банків, повідомляє Associated Press.

Зокрема, довгостроковий рейтинг UniCredit і Intesa Sanpaolo був встановлений на рівні Ваа2 (замість А3) із негативним прогнозом. Три дні тому Moody's знизило рейтинг суверенних облігацій Італії.

Цей фактор і зумовив «наявність збільшеного ризику того, що італійський уряд може оголосити дефолт по своїх боргах і в результаті може позбутися можливості надання фінансової підтримки банкам у разі, якщо ті опиняться в кризовій ситуації».

Рейтинг ще чотирьох банків був також знижений на два ступені, а інших семи - на один, передає «Газета.Ru».

Нагадаємо, італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку». АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.