Уряд уповноважив Колобова підписувати векселі в нацвалюті на користь МВФ

Кабінет міністрів України уповноважив міністра фінансів Юрія Колобова підписувати непереказні безпроцентні векселі в національній валюті на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by в частині сум позик, що зараховуються до державного бюджету.

Відповідна постанова від 13 червня 2012 № 350, опублікована в газеті «Урядовий кур'єр».

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 р. Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол.

У грудні 2010 р. був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.