Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань
11:00, 17 липня 2012Фінанси
0
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим підвищенням котирувань – 8,0910/8,0960 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2489/0,2493, котирування євро-гривні пішли вгору – 9,9415/9,9490.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,2292/1,2294 (понеділок — 1,2227/1,2229).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter