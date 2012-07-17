Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим підвищенням котирувань – 8,0910/8,0960 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2489/0,2493, котирування євро-гривні пішли вгору – 9,9415/9,9490. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,2292/1,2294 (понеділок — 1,2227/1,2229). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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