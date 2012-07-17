Moody's знизило рейтинги “Промінвестбанку”

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у вівторок знизило довгостроковий рейтинг "Промінвестбанку", української "дочки" російського "Зовнішекономбанку", щодо зобов'язань у гривні з Ва3 до В1 із стабільним прогнозам і підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні В3 з негативному прогнозом. Про це сказано в повідомленні Moody's.

Також знижений рейтинг за національною шкалою з Аа1.ua до Аа3.ua.

Рейтингові дії Moody's мотивує тим, що банк упродовж декількох років веде збиткову діяльність, а отримані доходи йдуть на формування резервів по "поганих" кредитах.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"("Промінвестбанк") створений в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року склали 40,463 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,626 млрд грн, зобов'язання - 35,331 млрд грн, статутний капітал - 5,299 млрд грн, власний капітал - 5,132 млрд грн.

"Промінвестбанк"(ПІБ) в першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,616 млн грн

Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк) " (Російська Федерація) на 15 серпня 2011 р. володіє 97,85% акцій «Промінвестбанку".

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