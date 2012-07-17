Роздрібний товарообіг підприємств у січні-червні виріс на 14,3%

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України у січні-червні 2012 року (у порівняних цінах) виріс на 14,3% до січня-червня 2011 року і склав 182,97 млрд грн, сказано у повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому найбільше зростання зафіксували в АР Крим - на 25,8% - до 6,93 млрд грн, у Севастополі - на 28,8% - до 2,21 млрд грн, у Чернігівській області - 18,1% - до 2,95 млрд грн, у Запорізькій області - на 18% - до 7,25 млрд грн, а також в Миколаївській області - на 17,4% - до 3,73 млрд грн

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у порівняних цінах) виріс на 13,7% до 2010 року (до січня-грудня 2010 р.) і склав 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України у січні-червні 2011 року (у порівняних цінах) виріс на 15,1% до січня-червня 2010 року.