Експерт: український ринок у понеділок виявився сильнішим від своїх закордонних колег

Український ринок у понеділок, 16 липня, виявився сильнішим за своїх закордонних колег.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

Щоправда, уточнив він, "помірно негативна динаміка європейських і американських індексів - це швидше наслідок фіксації прибутку, ніж перекреслювання оптимізму, що зародився в минулу п'ятницю. Сьогодні, же, коли ми бачимо зростання апетиту до ризику на зовнішніх ринках, ми маємо право чекати зростання і від індексу Української біржі".

На думку аналітика, зважуючи шанси такого сценарію, слід звернути увагу не на позитивні чинники (економічні стимули в Азії), а, навпаки, на можливі розчарування. Головними претендентами на звання "ризикова подія дня" сьогодні є виступ глави ФРС США Бена Бернанке, а також публікації фінансових результатів Goldman Sachs, Johnson & Johnson і Coca - Cola.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 16 липня, підвищився на 2,01% - до 1152,72 пункту. Загальний об'єм торгів склав 113,8 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,99% - до 400,79 пункту. Загальний об'єм торгів склав 163 млн грн.