Moody's погіршило прогноз рейтингів “Ощадбанку Росії” та ПУМБ до негативного

Міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило прогноз глобальних рейтингів у національній валюті "Дочірнього банку Ощадбанку Росії"(Ba2) і "Першого українського міжнародного банку"(В2) (обидва Київ) зі "стабільного" до "негативного".

Про це сказано у повідомленні Moody's.

Агентство також знизило рейтинг ПУМБу за національною шкалою з А2.ua до А3.ua.

Довідка УНІАН. "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) заснований у 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

ПУМБ у січні-березні 2012 року отримав чистий прибуток 38,8 млн грн.

Основним акціонером банку є ТОВ "СКМ Фінанс" - 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат Ахметов.

"Дочірній банк Ощадбанку Росії" (Київ) зареєстрований у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ "Ощадний банк Російської Федерації" (Москва).

Банк в січні-березні 2012 року отримав прибуток 77,715 млн грн.