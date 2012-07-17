Moody's підтвердило глобальні рейтинги банку "Південний" та знизило - за національною шкалою

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг банку "Південний" (Одеса) за глобальною шкалою на рівні B2/E+/ b2 зі стабільним прогнозом і знизило рейтинг за національною шкалою з Аа1.ua до A2.ua.

Про це сказано у повідомленні Moody's.

Зниження рейтингу агентство пояснює погіршенням якості активів банку і підвищенням концентрації ризиків.

Довідка УНІАН. Акціонерний банк " Південний" зареєстрований у 1993 році.

Акціями банку володіють: Юрій Родін (пряма участь - 17,5502%, опосередкована - 21,3217%), Тамара Родіна (пряма участь - 1,4334%, опосередкована - 34,6846%), Ганна Родіна (пряма участь - 0,7287%, опосередкована - 30,2207%), Олександр Родін (пряма участь - 2,3266%, опосередкована - 17,9775%), Веля Родіна(пряма участь - 0,4273%, опосередкована - 19,8768%), ТОВ "Теком"(пряма участь - 5,1886%, опосередкована - 26,1507%), Марк Беккер(пряма участь - 14,8333%, опосередкована - 3,1162%), Алла Ванецьянц (пряма участь - 11,2371%, опосередкована - 25,3392%), Левон Ванецьянц (пряма участь - 0,4583%, опосередкована - 11,2371%).

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