ФДМУ вже отримав від приватизації майже 5,1 млрд грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) в січні-червні ц.р. одержав від приватизації 5,09 млрд грн, що становить близько 51% річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За цей же період від оренди держмайна ФДМУ одержав 569 млн грн (140,6% річного плану).

Фонд також одержав у січні-червні ц.р. 566,5 млн грн (205% річного плану) надходжень від дивідендів.

Нагадаємо, в 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн. грн.