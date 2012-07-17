«Ощадбанк» за півроку скоротив прибуток на 8% - до 228 млн грн

Державний «Ощадбанк» (Київ) у січні-червні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив чистий прибуток на 8% - до 228,414 млн грн.

Про це йдеться у звітності, оприлюдненої на сайті банку.

Активи банку за звітний період збільшилися на 15% і на 1 липня 2012 року склали 84,733 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,3%, до 50,623 млрд грн, зобов'язання - на 20%, до 66,937 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 15,538 млрд грн, власний капітал збільшився на 0,7% - до 17,796 млрд грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.