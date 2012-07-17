Міжбанк вівторка: закриття торгів - 8,0930/8,0975 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0910/8,0960, на 12:00 ціни підвищилися 8,0940/8,0970. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0930/8,0975 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2489/93, на 12:00 ціни виросли 0,2501/05. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2495/99. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,4325 (-0,2250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2265/1,2315. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,9415/9,9490, на 12:00 ціни пішли вгору 9,9615/9,9695. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 9,9380/9,9475.