Мінфін може збільшити обсяг випуску єврооблігацій до 2 млрд дол. - джерело

Міністерство фінансів України може збільшити обсяг випуску єврооблігацій до 2 мільярдів доларів.

Про це УНІАН повідомило джерело на фінансовому ринку.

“Обсяг випуску може бути збільшений до 2 млрд дол. під 9,25%”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело у фінансових колах, Україна випускає п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з орієнтовною дохідністю 9,5-9,75%.

Мінфін інформацію про випуск євробондів поки що не коментує.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у вказаний період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат для погашенню держборгу в третьому кварталі складе 17,6 млрд грн.