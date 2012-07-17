Мінфін залучив 617,8 млн грн від продажу ОВДП на аукціоні у вівторок

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 17 липня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до держбюджету 617,8 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з наданою інформацією, Мінфін продав ОВДП індексовані терміном обігу 3 роки на 600 млн грн під 9,3% річних. На покупку цих паперів було подано три заявки, які й були задоволені Мінфіном.

Також були продані трирічні валютні ОВДП на 2,235 млн дол. під 9,45% за єдиною поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень за результатами розміщення ОВДП на первинних аукціонах до держбюджету України надійшло 22,9 млрд грн, 2,1 млрд дол і 316,6 млн євро.