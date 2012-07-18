Глава Центробанку США пообіцяв нові заходи підтримки економіки
Федеральна резервна система США готова підтримати американську економіку новими заходами, сказав глава ФРС Бен Бернанке, утримавшись від деталей, повідомляє Reuters.
Економічна система США, незважаючи на активну конкуренцію з боку Китаю, продовжує залишатися найбільшою в світі, визначаючи основні глобальні економічні тенденції.
Виступаючи в банківському комітеті Сенату США у вівторок, 17 липня, Бернанке назвав перешкодами на шляху до відновлення колишніх темпів зростання поганий ринок кредитування через боргові проблеми Європи та невизначеність з бюджетною політикою Вашингтона, захопленого президентською кампанією.
Фінансові ринки в останні дні затаїлися в очікуванні виступу Бернанке, в якому інвестори хотіли почути натяки на наближення третього раунду викупу держоблігацій - так званого "кількісного пом'якшення", або QE3.
"Відображаючи заклопотаність повільним прогресом у скороченні безробіття і ризиками подальшого уповільнення економіки, ФРС на липневому засіданні чітко позначила готовність до подальших дій", - сказав Бернанке сенаторам.
Аналітики та інвестори не знайшли у виступі вказівок на швидкі зміни в політиці ФРС.
"Ринок готувався отримати сигнал про негайні дії і, очевидно, не отримав його. Бернанке залишив двері відкритими для QE3, але ні на крок не просунувся до його застосування", - сказав старший аналітик Commonwealth Foreign Exchange Омер Есінер.