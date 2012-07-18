Україна розмістила п'ятирічні єврооблігації на 2 млрд дол. під 9,25%.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в Міністерстві фінансів України.

Деталі розміщення, за словами співбесідника агентства, будуть оприлюднені в прес-релізі відомства, який планується опублікувати найближчим часом.

У вівторок, 17 червня, джерело на фінансовому ринку повідомило УНІАН про те, що Україна проводить розміщення євробондів з вищезгаданими параметрами.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат з погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.