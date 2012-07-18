Торги на міжбанку відкрилися зниженням євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0920/8,0980 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2496/0,2500, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,9360/9,9450. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2279/1,2281 (вівторок — 1,2292/1,2294).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.