Азаров заявляє про зростання реального ВВП в Україні
11:26, 18 липня 2012Фінанси
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Зростання реального ВВП в Україні за підсумками першого півріччя поточного року, за даними на середину липня, становило 2,5%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
«Реальний ВВП за перше півріччя становив 2,5%», - сказав М.Азаров.
Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.
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