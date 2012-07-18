Азаров заявляє про зростання реального ВВП в Україні

Зростання реального ВВП в Україні за підсумками першого півріччя поточного року, за даними на середину липня, становило 2,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Реальний ВВП за перше півріччя становив 2,5%», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.