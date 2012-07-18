Негативний тиск на пару EUR/USD може продовжитися - експерт

На торгах в середу, 18 липня, для пари EUR/USD важливим каталізатором може стати розвиток ситуації з Іспанією, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їх словами, до кінця тижня має бути підписано меморандум про взаєморозуміння, а деякі деталі досі невідомі, що може мати негативний вплив на динаміку пари. Найближчою метою в такому разі стане 1.2260 і далі 1.2210.

Для GBP/USD основним фактором впливу буде публікація протоколу минулого засідання MPС. Таким чином, стане відомо, яка кількість голосів була за розширення програми. Чим більшою буде перевага, тим нижче піде пара. Найближчою метою для пари стане 1.57.

Економічні дані по США будуть цікаві аж до засідання FOMC, особливо, якщо показники й надалі будуть сигналізувати про спад, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.