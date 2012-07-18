Прибуток банківської системи за січень-червень склав 1,6 млрд грн
12:47, 18 липня 2012Фінанси
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Прибуток банківської системи за січень-червень 2012 року склав 1,568 млрд грн, в порівнянні з 1,1 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
Доходи банків збільшилися на 5,8% - до 71,778 млрд грн, у тому числі процентний дохід склав 56,899 млрд грн, комісійний дохід – 9,845 млрд грн.
Витрати зросли на 1,9% і склали 70,22 млрд грн, в т.ч., процентні витрати – 31,582 млрд грн, загальні адміністративні витрати 17,629 млрд грн, відрахування в резерви – 11,563 млрд грн.
Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.
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