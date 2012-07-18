Попит на євробонди України становив 5,8 млрд дол.

Попит на євробонди, які уряд України розмістив 17 липня 2012 року, становив 5,8 млрд дол. при випуску 2 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

“Цей випуск єврооблігацій став найбільшим в історії України. Міністерство фінансів вдало використовувало динаміку, що склалася на ринках капіталу. Як результат, кінцевий обсяг заявок від 260 інвесторів становив 5,8 млрд дол. Розмір і якість книги заявок дозволили встановити прибутковість облігацій на рівні 9,25%, що значно нижче за орієнтири на рівні 9,75-9,5%. Більш як 75% позики було розміщено серед першокласних інвесторів із США, Великої Британії і континентальної Європи”, - зазначається у повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2012 р. Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з прибутковістю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення стали JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат з погашення держборгу у третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.