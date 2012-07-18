Уряд не планує відміняти податкові пільги для видання книг - Табачник

Уряд не планує відміняти податкові пільги для видання українських книг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам в Кабміні міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник.

Він стверджує, що відміну пільг для видання українських книг ініціював колишній голова Національного союзу письменників України Володимир Яворівський.

"Я уперше в історії людства бачу людину, яка називає себе письменником і пише про те, щоб анулювати пільги на друкування книги. Не має значення, якою мовою", - сказав Д.Табачник.

Він вважає, що це абсолютно неправильне рішення, і нагадав, що пільги для українських книг були введені ще у 2003 році урядом Віктора Януковича. "За перші 2 роки реалізації цього законопроекту розмір накладів і кількість назв дуже істотно зросли - на десятки мільйонів. Тому, на мою думку, пільги для національного книговидання треба пролонгувати і зберегти", - сказав Д.Табачник.

За його словами, поки ще ніякі центральні органи виконавчої влади подібні пропозиції не готували, не розробляли і не вносили.

Як повідомлялося, за інформацією деяких ЗМІ, Державна податкова служба і Міністерство фінансів ініціюють зміни в податкове законодавство, згідно з якими будуть скасовані пільги для видання українських книг.