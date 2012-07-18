Торги на міжбанку у середу закрилися котируваннями 8,0790/8,086 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0920/8,0980, до 12: 00 цін знизилися 8,0850/8,0900.

До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0790/8,086 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2496/0,2500, до 12: 00 цін знизилися 0,2495/99. До закриття ціни досягли рівня 0,2488/92. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.4075(- 0.0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2279/81, а до 15: 00 впали 1,2237/39. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 9,9360/9,9450, до 12: 00 ціни пішли вниз 9,9295/9,9400. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму 9,8740/9,8865.