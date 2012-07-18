Standard & Poor's підтвердило рейтинги Львова

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's (S&P) підтвердила рейтинги Львова - довгостроковий рейтинг емітента "ССС+" і рейтинг за національною шкалою "uaBB", прогноз зміни рейтингів - "стабільний".

Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підтвердження рейтингів показує очікування рейтингового агентства, що відповідають базовому сценарію, згідно з якими місто успішно погасить свої облігації на суму 50 млн грн (близько 6 млн дол.) 20 липня 2012 р., а також продовжить термін погашення кредиту у розмірі 11,7 млн грн, які мають бути погашені 20 липня 2012 р., і акумулює в спеціальному фонді бюджету грошові кошти, достатні для виплат по облігаціях об'ємом 42 млн грн в грудні 2012 р.

"Для виконання цих завдань місто продаватиме активи - так само, як воно це робило раніше з метою погашення облігацій 20 липня 2012 р"., - говорять в S&P.

Також зазначено, що рейтинги Львова демонструють низьку фінансову гнучкість міста, обумовлену особливостями української системи міжбюджетних стосунків, а також тривалий тиск на витрати міського бюджету. Крім того, стримуючий вплив на рівень рейтингів мають дуже негативні показники ліквідності, низька, на думку S&P, кредитна культура (неплатежі по гарантіях) і невисокий рівень добробуту в міжнародному контексті.

S&P повідомляє, що рейтинги Львова можуть бути знижені на декілька пунктів, якщо місто не зможе до 20 липня пролонгувати кредит або не зможе акумулювати достатніх грошових коштів для виконання своїх зобов'язань по облігаціях в грудні 2012 р.

"У найближчі 12 місяців рейтинги можуть бути знижені на один пункт - до рівня "ССС", якщо борг Львова накопичуватиметься швидше, через що витрати на його обслуговування і погашення перевищать 6-8%, а також якщо показники виконання бюджету виявляться слабкіші, ніж ми чекаємо нині, і місто отримає поточний дефіцит", - сказано у повідомленні рейтингового агентства.

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