Чистий прибуток Intel у другому кварталі зріс на 3% - до 2,8 млрд дол.

Чистий прибуток корпорації Intel у другому кварталі 2012 року зріс порівняно з першим кварталом 2012 року на 3% і склав 2,8 млрд дол.(за системою GAAP).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації Intel.

Виручка за звітний період порівняно з 1-м кварталом 2012 року виросла на 5% і склала 13,5 млрд дол., прибуток на акцію виріс на 2% і склав 0,54 дол. Операційний прибуток корпорації Intel за звітний період практично не виріс і склав 3,8 млрд дол.

У результаті операцій корпорація сформувала за звітний період доход близько 4,7 млрд дол. готівкою, виплатила дивіденди у розмірі 1,1 млрд дол. і витратила 1,1 млрд дол. на викуп своїх акцій.

У третьому кварталі 2012 року корпорація планує отримати виручку в розмірі до 14,3 млрд дол. (плюс-мінус 500 млн дол.).

Довідка УНІАН. Intel - світовий лідер в розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема, процесорів для комп'ютерів. Чистий прибуток корпорації у 2011 році склав 12,9 млрд дол. (за системою GAAP), виручку - 54 млрд дол.