У податковій наголошують “на суто господарчому характері справи” щодо Княжицького

Кримінальну справу щодо директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) Миколи Княжицького порушено за фактом умисного ухилення від сплати податків на суму 3 млн 25 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби.

“Водночас Державна податкова служба наголошує на суто господарчому характері справи, коли держава має певні претензії до суб’єкту господарювання, який не сплачує податки”, - йдеться в повідомленні.

Також в ДПС зазначають, що 12 липня 2012 року на телеканалі ТВі було вилучено документи, що стосуються фінансово-господарчої діяльності підприємства.

“Разом із тим, жодного документу, який стосувався б журналістської діяльності, вилучено не було”, - стверджують в податковій, зазначаючи, що “всі дії правоохоронних органів відповідають вимогам Кримінально-процесуального кодексу України та спрямовані на всебічне, об’єктивне і повне розслідування та встановлення всіх обставин справи”.