Fitch підтвердив рейтинг ПриватБанку на максимально високому для України рівні
Fitch Ratings підтвердило рейтинги чотирьох українських банків з національним капіталом - ПриватБанку, банку "Південний", Індустріалбанку та банку "Хрещатик".
Зокрема, Fitch підтвердив довгостроковий і короткострокові рейтинги дефолта емітента («РДЕ») ПриватБанку на рівні «B» зі «Стабільним» прогнозом.
Рейтинги інших трьох банків встановлені на рівні "В-", зі "Стабільним" прогнозом для банків "Прівденний" і "Хрещатик", а також "Негативним" для Індустріалбанку.
Як наголошується в повідомленні Fitch, більш високий рівень довгострокового і короткострокового рейтингу ПриватБанку відображає упевнене зростання його активів в умовах складної операційного середовища в Україну.
За даними агентства, підтвердження рейтингів підтримки ПриватБанку також відображає стабільну прибутковість банку за останній рік і гарна якість активів - проблемні кредити (NPL) склали 4,5% від загального портфеля банку на кінець 1 квартал 2012 р.
Висока ліквідність банку забезпечується стійким зростанням депозитів, крім того, у банку низький рівень зовнішніх запозичень - найближче погашення єврооблігацій у розмірі 200 млн. дол США (1% в пасивах банках) відбудеться тільки у вересні 2015.
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Рейтинги ПриватБанку:
Long-term IDR: affirmed at 'B'; Outlook Stable
Senior unsecured debt: affirmed at 'B', Recovery Rating 'RR4'
Short-term IDR: affirmed at 'B'
Viability Rating: affirmed at 'b'
Support Rating: affirmed at '5'
Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor