Торги на міжбанку в четвер відкрилися падінням котирувань

У четвер, 19 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0780/8,0850 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2520/25, котирування щодо євро-гривні становили 9,9365/9,9470. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2297/99 (середа — 1,2279/81). У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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