Великобританія заморозила 160 млн дол. сирійського президента Асада

У Британії заморожені активи на суму близько 160 млн доларів, що належать сирійському президенту Башару Асаду і його уряду, повідомляє Бі-бі-сі.

Згідно з повідомленням, велика частина цих активів - кошти на банківських рахунках компаній і фізичних осіб, пов'язаних з Асадом. Ці рахунки підпадають під дію санкцій Європейського Союзу.

На думку експертів, сірійський президент і його довірені люди мають у своєму розпорядженні активи на загальну суму до 1,6 млрд доларів. Однак більша частина цих коштів розміщена на депозитах в країнах, в яких не діють санкції щодо Дамаску.