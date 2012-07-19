Найближчим часом ситуація в ЄС буде тиснути на євро - експерт

На світових торгах у четвер, 19 липня, для пари EUR/USD найближчою метою може стати рівень 1.2240 і далі 1.22, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, в четвер очікується публікація декількох цікавих звітів зі США, але ринок може знову їх проігнорувати і сфокусує всю увагу на чутках щодо допомоги Іспанії. Фіни до кінця не вирішили, чи готові вони рятувати Мадрид, і це чинитиме тиск на єдину валюту найближчим часом.

Для GBP/USD інтерес будуть представляти дані з роздрібних продажів. Враховуючи досить стабільний стан ринку праці, підтверджений вчорашніми показниками, не виключена ймовірність перевищення прогнозів. Це може стимулювати попит на пару з первинною метою на 1.57 і далі 1.5750.