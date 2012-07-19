"Азаров назвав ВВП, якого ніде немає" - Данилишин

Екс-миністр економіки Богдан Данилишин піддає сумніву заяву прем"єр-міністра України Миколи Азарова щодо зростання внутрішнього валового продукту у 1 півріччі 2012 року.

Про це йдеться у його коментарі в Facebook.

Нагадаємо, М.Азаров у середу, 18 липня, відкриваючи засідання уряду, оголосив про те, що реальний ВВП України за 1 півріччя склав 2,5%, індекс промислового виробництва – 100,4%.

Данилишину здалось дуже дивним те, що Азаров з його освітою геолога зміг вирахувати ВВП, а Державна служба статистики не впоралась з цим завданням. Принаймні, на сайті відомства даних щодо ВВП за 1 півріччя немає.

"Мабуть, у Кабміні вже порахували за Держстат", - пише Б.Данилишин.

Крім того, він звертає увагу на те, що на сайті Держстату є дані про зростання ВВП за 1 квартал 2012 року - 2%. Разом з тим, вперше за останні 11 кварталів (після І кв. 2009 року) сезонно скоригований ВВП у І кв. 2012 р. до ІV кв. 2011р. знизився на 0,2%.

Екс-міністр вважає, що підсумки роботи промисловості за останні 3 місяці свідчать про посилення явно рецесійних ознак, це відбувається при досить несприятливих зовнішньоекономічних тенденціях.

"Якщо аналізувати навіть офіційні показники нашої служби статистики, якій і так дуже мало довіри, то за червень 2012 року індекс промислової продукції за основними напрямками діяльності в порівнянні з травнем поточного року зменшився на 2.5%", - пише Б.Данилишин.

За даними статистики, найбільші обсяги падіння відбулися в добувній промисловості - (-) 3,3%; переробній - 3.7%; обробці деревини - 8.6%; хімічній та нафтохімічній промисловості - 8.8%; металургії - 3.9. Уповільнення виробництва відбувається протягом останніх 3 місяців.

За даними Держстату, спад виробництва у червні 2012 року проти червня 2011 року зафіксовано у більшості галузей. Найбільше зниження зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - 33,8%, а також у легкій промисловості - 10,9%.

Крім того, сума невиплаченої заробітної плати, станом на 1 червня ц.р., склала майже 1 млрд грн, половина обсягу - на економічно активних підприємствах.

Від"ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 5,7 млрд долл. Третій квартал постіль зростає рівень безробіття (за методологією МОП). Якщо у 3 кварталі 2011року він становив 7,5%; в 4 кв. - 8.9%, то в 1 кв. 2012 року – 9.1%.

На думку Б.Данилишина, в умовах наявності певних проблем на світових фінансових ринках, зокрема тих, які пов’язані із залученням зовнішніх кредитів, Україна активно заміщує зовнішні запозичення внутрішніми. Це може свідчити про зменшення довіри до українських фінустанов і небажання мати з ними справу.

За січень-травень 2012 р. експорт товарів склав 28203,6 млн дол. США, імпорт – 33918,4 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2011р. експорт збільшився на 5,8%, імпорт – на 7,4%. Від’ємне сальдо становило 5714,8 млн дол. (за січень-травень 2011р. також від’ємне – 4931,6 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,83 (за січень-травень 2011р. – 0,84).

"У ситуації, що складається, потрібно терміново активізувати переговори з МВФ на будь-яких умовах. В крайньому разі - мати стабілізаційний кредит КНР на умовах МВФ", - вважає Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 2% у 2012 році.

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