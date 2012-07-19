Міжбанк закрився падінням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0780/8,0850, до 12: 00 звузився спред 8,0790/8,0830. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,0750/8,0800 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2520/25, до 12: 00 цін знизилися 0,2516/20. До закриття ціни досягли рівня 0,2515/19. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.0350(- 0.3725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2265/1,2320. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9365/9,9470, до 12: 00 цін пішли вниз 9,9125/9,9215. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH виросли 9,9200/9,9300.