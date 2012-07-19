СБ погіршив прогноз дефіциту держфінансів України у 2012 р. з 2,5% до 5% ВВП

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз дефіциту державних фінансів України (з урахуванням НАК "Нафтогаз України") за підсумками 2012 року з 2,5% (грудневий прогноз СБ) до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в економічному огляді СБ для України, оприлюдненому на прес-конференції у четвер.

У огляді вказується, що тоді як експорт України, за прогнозами СБ, залишиться слабким в другій половині 2012 року, економічне зростання підтримуватиметься за рахунок "фіскального стимулу" об'ємом більше 2% ВВП, який передбачений змінами до Держбюджету.

"Збільшення пенсій, зарплат і соціальних програм на тлі низької інфляції призведе до зростання споживчих витрат. Одночасно з підтримкою економічного зростання ця політика, як очікується, призведе до розширення загального фіскального дефіциту (включаючи НАК "Нафтогаз України") до 5% ВВП у 2012 році", - говорять у Світовому банку.

При цьому зазначають, що, незважаючи на поліпшення показника доходів, відсутність коригування структурного дефіциту НАК "Нафтогаз України" і недавнє збільшення витрат зберігають загальну фіскальну ситуацію напруженою.

"Уряд утримував дефіцит державного бюджету на низькому рівні з початку року. Уряд розраховував на внутрішнє фінансування (у тому числі в іноземній валюті і з валютною прив'язкою), тоді як зовнішнє фінансування було недостатнім і дорогим. У той же час високі ціни на імпортний газ у поєднанні з незмінними тарифами для непромислових секторів привели до розширення операційного дефіциту " Нафтогазу", - зазначають у Світовому банку. - Починаючи з травня реалізація "соціальних ініціатив Президента Януковича" збільшила бюджетні витрати, що призводить до більш високого дефіциту цього року".

Варто також сказати, що СБ прогнозує зниження дефіциту держфінансів України у 2013 році до 3% ВВП, у 2014 р. - 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 2,5% до 2%.

У той же час СБ прогнозує прискорення зростання ВВП України у 2013 і 2014 рр. відповідно до 3,5% (грудневий прогноз СБ - 4%) і 4% (4%).

Також СБ понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).