СБ погіршив прогноз дефіциту держфінансів України

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз дефіциту державних фінансів України (з урахуванням НАК «Нафтогаз України») за підсумками 2012 року з 2,5% (грудневий прогноз СБ) до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в економічному огляді СБ по Україні, оприлюдненому на прес-конференції в четвер.

У огляді зазначається, що тоді як експорт України, за прогнозами СБ, залишиться слабким у другій половині 2012 року, економічне зростання підтримуватиметься за рахунок «фіскального стимулу» обсягом понад 2% ВВП, що передбачено змінами до Держбюджету.

«Збільшення пенсій, зарплат і соціальних програм на тлі низької інфляції призведе до зростання споживчих витрат. Одночасно з підтримкою економічного зростання ця політика, як очікується, призведе до розширення загального фіскального дефіциту (включаючи НАК «Нафтогаз України») до 5% ВВП у 2012 році», - говорять у Світовому банку.

При цьому зазначається, що, незважаючи на покращення показника доходів, відсутність корегування структурного дефіциту НАК «Нафтогаз України» й недавнє збільшення витрат зберігають загальну фіскальну ситуацію напруженою.

«Уряд утримував дефіцит державного бюджету на низькому рівні з початку року. Уряд розраховував на внутрішнє фінансування (зокрема в іноземній валюті й з валютною прив'язкою), тоді як зовнішнє фінансування було недостатнім і дорогим. Водночас високі ціни на імпортний газ у поєднанні з незмінними тарифами для непромислових секторів призвели до розширення операційного дефіциту "Нафтогазу", - зазначають у Світовому банку. - Починаючи з травня реалізація «соціальних ініціатив Президента Януковича» збільшила бюджетні витрати, що призводить до більш високого дефіциту цього року».

Варто також відзначити, що СБ прогнозує зниження дефіциту держфінансів України в 2013 році до 3% ВВП, у 2014 р. - 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%.

Водночас СБ прогнозує прогнозує прискорення зростання ВВП України в 2013 й 2014 рр. відповідно до 3,5% (грудневий прогноз СБ - 4%) і 4% (4%).

Також СБ знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).