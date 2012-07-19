Податківці за перше півріччя отримали понад 44,7 млн електронних документів

За перше півріччя 2012 року в органи Державної податкової служби України надійшло понад 44,7 млн електронних документів, дві третини з них (29,5 млн) - це податкові накладні і розрахунки-коригування до них, що надійшли на реєстрацію в Єдиний реєстр податкових накладних (ЄРПН), повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової служби України.

Як зазначили у податковій, інші (15,2 млн) з електронних документів, які надходили, - податкова звітність, повідомлення про відкриття/закритті рахунків у банківських установах, запити на отримання довідок і таке інше.

У червні 45,5 тис. платників податків скерували на реєстрацію в ЄРПН 4,3 млн. податкових накладних з сумою ПДВ до 10 тис. грн.

Нагадаємо, набуття чинності з 1 липня 2012 р. Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24 травня 2012 р. № 4834 - VI заклало основи для безпаперового обігу податкових накладних.

Змінами в статті 201 Податкового кодексу України передбачено, що платник ПДВ може надавати контрагентові тільки електронну податкову накладну за умови її реєстрації в ЄРПН.