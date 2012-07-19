Донецькі податківці викрили мережу фіктивних і транзитних підприємств

Співробітниками податкової міліції у Донецькій області виявлена група, члени якої ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, створенням мережі фіктивних фірм для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомляє прес-служба ДПС у Донецькій області, організатором злочинної групи став сорокап'ятирічний житель Маріуполя, впродовж двох років до її складу входило до десяти чоловік, що виконували функції координаторів, дилерів, кур'єрів. Ними була створена мережа підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств, розташованих на території Луганської і Донецької областей. Податківці встановили, що до її складу входило близько 15 підприємств.

Ці суб'єкти підприємницької діяльності надавали послуги з формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки східних областей України. Серед тих, що одержували незаконні послуги, були і великі платники податків, річний обіг грошових коштів яких складає більше 90 мільйонів гривень.

Відносно посадовців, що скористалися нелегальними послугами, порушено кримінальні справи за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В рамках слідства співробітники податкової міліції провели 8 обшуків за юридичними і фактичними адресами підприємств-клієнтів злочинної групи, а також за місцем проживання посадовців і тісно пов'язаних з ними громадян. Проведені 22 виїмки за розрахунковими рахунками підприємств, що входили до злочинної схеми, на них накладений арешт. Організатор злочинної групи притягується до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво.