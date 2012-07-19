Україна та ЄС парафували угоду про зону вільної торгівлі

Сьогодні у Брюсселі представниками України і Європейської комісії було парафовано текст угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС, яка є невід'ємною частиною угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Про це УНІАН повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко.

Він уточнив, що еталонну англійську версію тексту угоди було парафовано сьогодні в районі 19.00 за київським часом.

«Еталонну англійську версію сьогодні було парафовано. Далі йтиме технічна робота з перекладу її українською мовою й мовами країн Євросоюзу», - сказав П.Порошенко

Він висловив надію, що український варіант угоди буде готовий найближчим часом і переданий на ознайомлення до Верховної Ради та уряд.

«Думаю, що найближчим часом ми зможемо передати текст угоди для ознайомлення зацікавленим сторонам. Поки це буде парламент і уряд. А вже починаючи з вересня ми зробимо все, щоб ця угода стала публічною», - сказав міністр.

Він також висловив задоволення, що в результаті спільної роботи з європейською стороною документ вдалося парафувати раніше очікуваних термінів.

«Я вітаю успіх нашої команди, тому що на початку планувалося, що цей технічний процес йтиме довго й завершиться до кінця року. Потім передбачалося, що процес завершиться у вересні-жовтні після відпустки (європейських чиновників – УНІАН). І лише наша чітка організована робота, зокрема нашого міністерства, МЗС і місії в Брюсселі, дозволила прискорити результат», - сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, що на даний момент парафовано повний текст угоди про асоціацію, включаючи угоду про зону вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, під час 15-го саміту Україна-ЄС, який відбувся в грудні 2011 року, лідери України та Європейського Союзу оголосили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, метою якої є перехід до політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

30 березня ц.р. голови делегацій України та Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, що включає поглиблену й всеосяжну зону вільної торгівлі.

При цьому зазначалося, що окремі моменти Угоди в частині створення ЗВТ ще уточнюватимуться та юридично узгоджуватимуться впродовж декількох місяців.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори щодо якої сторони почали в 2007 році.

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