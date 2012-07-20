Торги на міжбанку в п'ятницю відкрилися котируваннями 8,0770/8,0860 грн/дол.
11:06, 20 липня 2012Фінанси
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У п'ятницю, 20 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0770/8,0860 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2526/30, котирування по євро-гривні становили – 9,8945/9,9070. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2255/57 (четвер — 1,2297/99).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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