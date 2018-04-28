Європозика-2012: рекордний обсяг за великою ціною

Вперше з лютого 2011 року уряд України повернувся на світові фінансові ринки з розміщенням випуску єврооблігацій на рекордні 2 млрд дол. під так само рекордні 9,25% річних. Такий крок можна розглядати, насамперед, як факт вирішення Мінфіном одного із основних на сьогодні завдань - забезпечити достатніми коштами усі виплати по зовнішніх боргах.

Але разом із тим не можна не враховувати найвищу для останніх 12 років ціну цього задоволення - погасити позику вчасно...

Випуск - вдалий, але інвесторів не тішить...

Випуск євробондів був цілком прогнозований. Ще на початку поточного року перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський говорив про наявність охочих придбати українські суверенні борги під 8,5%, але їх розміщення через несприятливу кон’юнктуру ринку весь час відкладалося. Тоді ж було визначено синдикат організаторів цієї позики у складі банків JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал і Сбербанку РФ.

Увесь цей час Міністерство фінансів свої потреби у валюті задовольняло за рахунок внутрішнього ринку, продаючи валютні ОВДП. З початку року завдяки розміщенню таких паперів до бюджету вдалося залучити 2,1 млрд дол. При цьому ціну даних запозичень вдалося знизити з 9,6% на початку року до 9,3%. І ось дійшло до євробондів.

Головний економіст Dragon Capital Олена Білан вважає, що уряд, здійснивши випуск п’ятирічних єврооблігацій, вдало скористався поточною сприятливою кон’юнктурою на зовнішніх ринках.

"Вочевидь, Міністерство фінансів зробило акцент на обсягах розміщення, знехтувавши їхньою вартістю. Дохідність розміщених єврооблігацій стала найвищою за останні 12 років. Проте обсяг нового випуску перевищує всі випуски суверенних бондів України, що перебувають в обігу, і, що навіть важливіше, він забезпечує уряд достатнім ресурсом іноземної валюти для виплат за валютним держборгом до кінця 2012 року, який, за нашими оцінками, становить близько 1,9 млрд дол. (ще 1,5 млрд дол. НБУ має виплатити МВФ зі своїх резервів)", - зазначила Білан.

Якщо здійснити огляд ретроспективи зовнішніх запозичень України за останні кілька років, то, справді, навіть у посткризові часи ціна українського суверенного боргу в доларах була нижчою, ніж при останньому запозиченні. Так, у далекому 2003 році уряд випустив десятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. під 7,65%. У 2004 році п’ятирічні бонди розміщувалися під Libor 6M+3,375%, семирічні - під 6,875%. Номіновані в доларах десятирічні папери в 2006 році розміщувалися під 6,58% річних, а в 2007 році уряд виходив на зовнішні ринки двічі з продажем п’ятирічних паперів на 500 млн дол. під 6,385% і десятирічних на 700 млн дол. зі ставкою 6,75%.

Планка у 2 млрд дол. зовнішніх запозичень була "взята" Україною у вересні 2010 року. Тоді уряд випустив єврооблігації на 500 млн дол. терміном на 5 років під 6,875% і десятирічні папери на 1,5 млрд дол. під 7,75%. У тому ж році відбулося розміщення річних облігацій на 600 млн дол. за ставкою 6,7%.

У лютому минулого року Україна розмістила випуск євробондів на суму 1,5 млрд дол. з погашенням у 2021 році під 7,95% річних, а на початку червня – п’ятирічні євробонди на суму 1,25 млрд дол. з купоном 6,25%.

Член правління Євразійського банку розвитку (ЄАБР) Дмітрій Красильников зазначив, що позитивна цінова динаміка українських єврооблігацій значно відстає від динаміки, наприклад, російських єврооблігацій, які досягли максимумів першої половини 2011 року.

"Дохідність на рівні 9,25% річних терміном на 5 років дає премію стосовно вторинного ринку на рівні приміром 45 б.п., яку можна розглядати як свого роду new issue premium для України. Зниження такої премії, як, зрештою, і по всій кривій дохідності по українських єврооблігаціях, буде можливе тільки, коли країна досягне макроекономічної та фіскальної стабілізації, для чого, вочевидь, доведеться подолати низку болючих перетворень", - підкреслює банкір.

Красильников також вважає новий випуск єврооблігацій України вдалим з точки зору вибору моменту для виходу на ринок, але при цьому зауважує, що в інвесторів спостерігається "хронічний песимізм щодо економічної ситуації в самій Україні". Зокрема, їх непокоять платіжний і фіскальний дисбаланси, які зростають і можуть спричинити девальвацію гривні уже до кінця року.

Курс - підтримка гривні

Основне питання, яке знову постало у зв’язку із розміщенням євробондів, - що буде з курсом. Розміщення єврооблігацій є позитивом для валютного ринку, стверджує аналітик Concorde Capital Віталій Ваврищук. На його думку, угода значно підвищує шанси, що Національний банк зможе утримувати курс гривні відносно стабільним до кінця року.

Щодо використання залучених засобів аналітики "ING Банк Украина" вважають, що частина з них піде на погашення урядом 800 млн дол. кредиту Міжнародного валютного фонду в другій половині року.

Також можна припустити, що сума в 1 млрд дол. може бути направлена на погашення кредиту, наданого російським ВТБ.

Останніми роками Кабмін дедалі частіше використовує запозичення, щоб розрахуватися зі старими боргами. Держборг за посткризовий період зріс більш ніж утричі. І хай би що говорили про його безпечний рівень відносно валового внутрішнього продукту, але політика держзапозичень дедалі більше нагадує принцип грошової піраміди, коли зростає не лише сума боргу, а і його вартість.

***За даними Держстату, за червень 2012 року зовнішній держборг України, в тому числі завдяки частковому погашенню кредиту російського "ВТБ Банку", скоротився до 22,733 млрд дол. з 24,190 млрд дол. на кінець травня 2012 року.

Уряд не втомлюється повторювати про безграмотну боргову політику його попередників. Але, здається, випробувані ними схеми живуть і донині. Йдеться про приховане фінансування держбюджету Національним банком за принципом викупу держбанками ОВДП з подальшим їх наданням для рефінансування регулятором (сума ОВДП у портфелі НБУ за посткризовий період збільшилася більш ніж у 10 разів). Також успішно продовжує використовуватися випуск ОВДП для проведення розрахунків "Нафтогазом" за імпортований газ.

Дмитро Бобесюк (УНІАН)