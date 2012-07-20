«Родовід Банк» у першому півріччі скоротив збиток у 13 разів

"Родовід Банк" (м. Київ) у січні-червні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року скоротив збиток у 13 разів - до 67,78 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, збиток банку у II кварталі склав 28,06 млн грн, проти 508,14 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні скоротилися на 0,5% і на 1 липня 2012 року склали 8,96 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 4,6%, до 272,6 млн грн, зобов'язання - на 0,4%, до 5,34 млрд грн. Статутний капітал банку у звітному періоді залишався на рівні 12,359 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,7% - до 3,623 млрд грн.

Довідка УНІАН. "Родовід Банк" (м. Київ) зареєстрований у 1990 році.

У 2009 році "Родовід Банк" був докапиталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного "Родовід Банку" санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи з повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

У 2011 році "Родовід Банк" скоротив збиток порівняно з 2010 роком у 3 рази - до 1,399 млрд грн.