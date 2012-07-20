Євросоюз занепокоєний погіршенням інвестиційного клімату в Україні

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і Високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон заявляють про стурбованість у зв'язку з погіршенням інвестиційного клімату в Україні.

Про це Ж.Баррозу і К.Ештон заявили в інтерв'ю Центру Разумкова.

"У багатьох країнах-членах ЄС також стурбовані управлінням українською економікою, у т.ч. діловим та інвестиційним кліматом. Ці проблеми слід розглянути не лише для зміцнення довіри, але і для прогнозу зони вільної торгівлі", - сказали Ж.Баррозу і К.Ештон. За їх словами, Євросоюз також хоче бачити зрушення у спільній роботі над усебічною конституційною реформою. "Рішення Конституційного Суду від вересня 2010 року викликало серйозні питання. Україні потрібна Конституція, яка демонструватиме найширший консенсус усіх політичних груп, від уряду до опозиції, і яка витримає перевірку часом. Конституції потрібні, щоб забезпечити довгострокове передбачення, впровадивши довгострокові базові правила політичного життя, зрозумілі для політиків, виконавчої влади, судів і громадськості. Їх не можна використати в тактичних політичних цілях", - зазначили керівники ЄС.